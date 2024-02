Poté co si státní podniky koupily podzemní zásobníky plynu od RWE, provozovatele plynovodů Net4Gas a čerpací stanice Robin Oil, pokračuje vláda v nákupní jízdě energetické infrastruktury. Tentokrát jde o podíl v německé ropné rafinerii Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH (MiRO), který by měla odprodat petrolejářská firma Shell Deutschland.

Podle informací HN se jednání dostala po měsících do finální fáze a vláda by měla v následujících dnech či týdnech nákup schválit. Jde o třetinový podíl, konkrétně 32,5 procenta. Rafinerie MiRO leží na břehu řeky Rýn u města Karlsruhe, nedaleko hranic s Francií. Kupující stranou by měla být společnost Mero, ovládaná ze 100 procent ministerstvem financí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Od koho stát podíl získá?

Co je rafinérka MiRO zač?

Jakou má obchod důvod a souvislost s produktovodem TAL?

Co si myslí o dalším nákupu odborníci?