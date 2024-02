Je to vrchol sportovní sezony ve Spojených státech – finále amerického fotbalu. Velkou otázkou před nedělním Super Bowlem však není, zda vyhraje tým z Kansas City, nebo ze San Franciska. Ale to, zda do hlediště stihne ze svého koncertu v Tokiu...

9. 2. 2024 ▪ 4 min. čtení