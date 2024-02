Poskytování ubytování přes služby jako Airbnb nebo Booking by už nemělo být tak divoké jako dosud. Po letech snah měst i států se v Bruselu připravuje celoevropská regulace, která má dát vládám nové možnosti, jak mít trh více pod kontrolou a získat od zmíněných firem důležitá data. Unie nová pravidla nachystala mimo jiné poté, co některá města v Evropě zaváděla vlastní omezení. Ta po nich často vyžadovali samotní obyvatelé turisticky populárních lokalit kvůli problémům spojeným s krátkodobými pronájmy. Mezi ty nejčastější patří příliš hluční hosté, obavy z růstu cen nemovitostí v daném místě nebo neplacení ubytovacích poplatků.

S prvním zmíněným nešvarem se snaží skoncovat i samo Airbnb. Během pandemie zakázalo v nemovitostech pronajímaných skrze tuto službu pořádání večírků. V roce 2022 se pak zákaz stal trvalým. Airbnb navíc vyzvalo lidi, aby v případě potíží neváhali problémové sousedy firmě nahlásit. „Vytváříme možnosti, jak problémy řešit. Zavedli jsme linku sousedské podpory, která je dostupná i v českém jazyce. Můžete zavolat a říct, že soused pronajímá byt přes Airbnb a je s ním problém,“ říká v rozhovoru pro HN Gosia Kacprzyková, manažerka veřejné politiky pro střední a východní Evropu.

Ubytovatelům, jejichž hosté jsou příliš hluční či porušují zmíněný zákaz pořádání večírků, hrozí pozastavení jejich účtu. To by pro ně znamenalo, že po nějakou dobu nebudou moci svůj byt či dům nabízet k pronájmu. Krajním řešením je pak úplný zákaz možnosti používat Airbnb.

Nová unijní pravidla pak mají státům pomoci řešit další problém, který se s Airbnb a podobnými službami pojí. Nově budou moci mít celý trh více pod kontrolou, což jim usnadní boj proti nekalým pronajímatelům, kteří například neplatí ubytovací poplatky. EU firmám nařídí, že budou muset s úřady každý měsíc sdílet údaje například o počtu zákazníků a nocí, které strávili u pronajímatelů. Samotné Airbnb se zavedením nových pravidel souhlasilo.

Poté co pravidla formálně schválí Evropský parlament a Evropská rada, budou mít členské státy dva roky na to, aby je zavedly do svých zákonů. V praxi půjde hlavně o vytvoření digitálních systémů, do nichž budou velké firmy data na měsíční bázi posílat. Česko by k tomu mělo využívat připravovaný evidenční portál e-Turista.

Zástupci Airbnb s českými médii dlouho komunikovali jen skrze tiskové zprávy a stručná vyjádření na konkrétní dotazy. Standardní rozhovor nyní firma poskytla poprvé právě HN. Podle Kacprzykové to dosud nebylo v možnostech Airbnb. Nyní ale cítí potřebu komentovat právě zmíněnou regulaci. „Kvůli tomu, co se děje v oblasti krátkodobých pronájmů v současné době, je ještě důležitější než dříve komunikovat a sdílet názory. Máme jak nové právo na úrovni EU, tak nový návrh české legislativy,“ uvedla s odkazem na zmiňovaný systém e-Turista.

