Když loni Mikuláš Bek (STAN) nastupoval do funkce ministra školství, zrovna vrcholila krize po přijímacích zkouškách na střední školy. Řada dětí se v prvním kole nedostala ani na jednu školu a zoufale sháněla volná místa ve frontách před školami. V tu chvíli měl ministr podle svých slov na výběr jen ze dvou variant. „Mohli jsme pokračovat v nicnedělání, které je politicky bezpečné – nikdo vás moc nekritizuje –, anebo jsme se mohli pokusit o velmi riskantní cestu a pokusit se systém změnit,“ říká k rozhodnutí, že se pro rok 2024 udělá elektronický systém podávání přihlášek.

Věděli jste, že je to na hraně?

Věděli jsme, že časový harmonogram bude extrémně napjatý. Je zázrak, že se to podařilo. Věnovali jsme hodně energie a času do toho, aby se podařilo rychle změnit zákon. Jednal jsem od první chvíle s poslanci napříč stranami a povedlo se to. Bez toho nebylo možné začít řešit technickou část, tedy informační systém.

Proč jste si nenechali systém naprogramovat od odborné firmy a dělá ho ředitel Cermatu s externími spolupracovníky tak trochu „na koleni“?

Nejdříve jsme vypsali výběrové řízení, ale protože jedna z firem jeho postup napadla, věděli jsme, že už nemáme čas. Proto došlo na variantu, kdy systém připravuje Cermat s pomocí dalších spolupracovníků.

