Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. O třetí místo by...

12. 2. 2024 ▪ 2 min. čtení