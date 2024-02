Akciové trhy zkraje roku jen krátce zakolísaly, aby se brzy poměrně jasně vydaly vstříc novým historickým maximům. Jen v průběhu ledna jsme zaregistrovali hned šest obchodních dní, kdy index S&P 500 uzavřel na nových maximech. A v pátek 9. února se pak poprvé podíval nad hranici 5000 bodů.

Cesta k překonání nových maxim byla tentokrát nezvykle časově dlouhá, trvalo to totiž přesně dva roky, což je spíše neobvyklé. Mezitím si investoři prošli hlubokým medvědím trhem a investování připomnělo investorům svoji volatilitu. Kdo nakonec medvědy postřílel? Je to především odolnost ekonomik, fungující trh práce a nálada spotřebitele (tady myslím spotřebitele amerického, ten český je v solidní depresi). Vzpínajícího se býka neudusily ani oprátky nebývale vysokých sazeb centrálních bank. Za leden a začátek února jsme tak viděli opět nadprůměrný výkon akcií.

Probíhající výsledková sezona za čtvrtý kvartál loňského roku přináší spíše příznivé zprávy. Růst zisků se v letošním roce očekává kolem deseti procent. I když bude realita nakonec méně optimistická, je zcela reálné očekávat růst ziskovosti, což je změna oproti minulým kvartálům. Tedy za předpokladu, že svět nezasáhne ekonomická recese. Zprávy o propouštění z některých firem je potřeba vnímat optikou tlaku na zefektivňování firemních procesů.

Zatímco americké indexy oťukávají nová maxima, čínské indexy jsou na mnohaletých minimech. Například hongkongský index Hang Seng je na svojí dolarové hodnotě roku 1997, kdy Čína převzala Hongkong z rukou 156 let trvající britské správy. Index Shanghai Composite je hluboko pod svými maximy roku 2007, kdy svět ještě věřil čínské cestě centrálně řízeného „kapitalismu“. Geopolitika a politické riziko patří do investiční rovnice. Čínská ekonomika za posledních dvacet let dramaticky zbohatla, ale k akcionářům se mnoho z tohoto bohatství nedostalo. Svět je geopoliticky složitý a zůstane křehký i nadále.

Kromě trvajících konfliktů, které bohužel v dohledné době zřejmě jen tak neskončí, se nám připomíná křehkost celosvětových obchodních toků. Bezpečnostní rizika omezují dopravu v Suezském průplavu, naopak v Panamském průplavu je omezována průchodnost lodí kvůli nastupujícím rizikům klimatickým. Jinými slovy, v průplavu je málo vody, což vytváří úzké hrdlo a námořní doprava se omezuje a zpožďuje. Tok zboží se nezastaví, ale kontejnery se zbožím cestují po planetě déle. Problémů je celá řada, ale rizika k investování patří. O to důležitější je schopnost udržet emoce na uzdě a zaměřit se na správné regiony či segmenty akcií.