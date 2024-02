Podzim roku 2016 a s ním spojený poprask, který tehdy způsobila modernizace Škody Octavia, si ještě leckdo pamatuje. Kontroverzní rozdělená světla dala autu okamžitě přezdívku „čtyřoká“. Po počáteční vlně kritiky si ale většina lidí zvykla. Škoda Auto tak mění světla i u modernizace aktuálního čtvrtého vydání svého nejprodávanějšího modelu. Od roku 1996 si cestu k zákazníkům našlo už přes sedm milionů Octavií všech generací.

Přední světla, jejichž část nově zasahuje hlouběji do předního nárazníku, jsou hlavní novinkou faceliftu Octavie. Ta navíc může mít druhou generaci maticových diodových světel, která svítí stále dálkově a vykrývají protijedoucí vozidla. Jejich svítivost se zlepšila o 40 procent. Z vizuálních změn je možné zmínit i širší masku chladiče, nové nárazníky, upravená zadní světla a samozřejmě všechny nápisy a loga v aktuálně používaném stylu Škoda Auto.

Kromě světel se ale bude možná nejvíce mluvit o výrazné redukci nabídky. Škoda vyřadila okrajové verze a soustředí se jen na ty populární. Po modernizaci, jejíž prodej začne na přelomu druhého a třetího kvartálu letošního roku, už tak nepůjde pořídit terénní verze Scout ani naftové RS. Marně byste hledali také Octavii do zásuvky. „Plug-in hybridní pohon v tuto chvíli nabízet nebudeme,“ říká mluvčí značky Anežka Boudná. Jestli se jednou do nabídky vrátí, nekomentuje.

Novým základním motorem je patnáctistovka TSI o výkonu 85 kW, která tak tuto roli přebrala po litrovém tříválci. Doplňuje ho stejná jednotka s výkonem 110 kW. Obě patnáctistovky jsou kromě manuálního řazení v nabídce i s dvouspojkovým automatem, se samočinnou převodovkou jde ale vždy o mild-hybrid. Posílilo dvoulitrové TSI, které má 150 kW a nabízí se výhradně s dvouspojkovým automatem a pohonem všech kol. Prodeje této verze ale začnou až příští rok.

Turbodiesely na rozdíl od plug-in hybridů z nabídky nezmizely. Dvoulitrové TDI se tak nabízí ve verzi s 85 kW a manuální převodovkou nebo se 110 kW a dvouspojkovým automatem.

Přehled motorizací omlazené Škody Octavia. Foto: Škoda Auto

Do interiéru se nastěhoval nový multimediální systém s obrazovkou, která má v nižších výbavách 10 a ve vyšších 13 palců. Upravený software by měl zajistit rychlejší fungování a rozhraní by mělo být celkově intuitivnější, ve druhé polovině roku se vedle již existující digitální asistentky Laura objeví i zabudovaná umělá inteligence ChatGPT. Kromě toho budou standardem všech výbav desetipalcové virtuální budíky, jejich vyšší verze se bude odlišovat dostupnými funkcemi.

Již tradičně se při modernizaci měnily i barvy nebo použité materiály, nové je třeba perforované kožené čalounění v koňakové barvě. Škrabka na led a deštník ve dveřích jsou nyní vyrobeny z recyklovaných materiálů, o něco širší je pak celková nabídka takzvaných Simply Clever prvků. Nově tam patří třeba automatická roletka zavazadelníku u kombi nebo lišta se dvěma háčky v kufru.

Úpravou prošlo sledování únavy řidiče, vylepšený parkovací asistent pro verze s automatem pak nabízí mimo jiné možnost ovládání auta na dálku aplikací v chytrém telefonu. Hodí se to třeba při parkování v užších prostorech. Možné také bude si uložit opakující se parkovací manévr.

Zatímco zmíněná verze Scout končí, dvě sportovně laděné varianty pokračují. Sportline se odlišuje černými doplňky nebo sportovními sedačkami, má také o 15 mm snížený podvozek, ale motory stejné jako klasická Octavia. Naproti tomu RS se nabízí už jen se 195 kW (posílení o 15 kW) benzinovým dvoulitrem, pohonem předních kol a dvouspojkovým automatem.

RS pak poznáte rovněž podle černých doplňků karoserie, v interiéru nechybí sportovní volant, pedály nebo sedadla, vše doplněné červeným prošíváním. Výbava už ve standardu obsahuje třeba maticová diodová světla nebo 13palcovou dotykovou obrazovku.