Měření spotřeby elektřiny v domácnostech většinou probíhá jednou za rok a za přítomnosti zákazníků, kteří pracovníkům distribučních společností musí umožnit přístup k elektroměrům. S nástupem nového způsobu měření – průběhového a chytrého – se to ale brzy může stát minulostí.

Společně se spuštěním komunitní energetiky a sdílením energií v Česku začne pro distribuční společnosti od 1. července platit povinnost vyměnit zdarma staré elektroměry všem, kteří se do sdílení zapojí. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu navíc uvádí, že chytrý elektroměr by měl být namontován všem zákazníkům se spotřebou nad šest megawatthodin ročně, a to během následujících tří let. To se týká hlavně majitelů domů, kteří elektřinou své nemovitosti i vytápí, a takových jsou stovky tisíc.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo chytrý elektroměr dostane nejdřív.

Jaké jsou plány distributorů s instalací chytrých elektroměrů.

Legislativa požaduje průběhové měření, distributoři jsou ale někdy dál a instalují rovnou chytré elektroměry.