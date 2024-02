Válka na Ukrajině by mohla skončit stejně jako konflikt na Korejském poloostrově v 50. letech minulého století, říká řada odborníků veřejně i mimo záznam. Znamenalo by to, že by si Rusko nechalo tu část ukrajinského území, kterou ilegálně okupuje. A zbytek Ukrajiny by se s pomocí Západu proměnil v prosperující, demokratický stát, stejně jako se to povedlo Jižní Koreji.

Takové řešení by ale znamenalo obrovské násilí, jaké se v Evropě neodehrálo od druhé světové války. V rozsáhlé studii to tvrdí The Institute for the Study of War (ISW), což je prestižní americké nevládní centrum pro analýzu vojenských konfliktů a mezinárodní politiky. Podle něj dosavadní ruské chování jasně ukazuje, že by Moskva na ukrajinském území, které by ovládala, rozpoutala masivní etnické čistky a deportace.

