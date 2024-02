Měl by to být krok, který povede k zaměstnání desítek tisíc lidí, kteří jsou na trhu práce právě znevýhodnění. Od letošního února mají podniky možnost využít slevu u částečných úvazků pro rodiče s malými dětmi, studenty nebo starší lidi. Do června...

29. 8. 2023 ▪ 3 min. čtení