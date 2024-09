Zapojení rodičů, kteří pečují o ty nejmenší děti, se může zdát jako ženské, nebo dokonce feministické téma. Vždyť v 98 procentech zůstávají na rodičovské právě ženy. Minimálně z pohledu ekonomiky je to ale téma, které by mělo zajímat nás všechny. Nově totiž víme, že zapojení rodičů malých dětí podle jejich preferencí by do státní kasy mohlo přinést zhruba 10 miliard korun ročně.

Mluvíme tu pouze o dopadu na veřejné rozpočty na základě výběru daně z příjmu a odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Výpočet tedy nezahrnuje podíl na HDP ani dodatečnou útratu, kterou by si rodiny s navýšením příjmů mohly dovolit.

