Americké akcie se od začátku roku vezou na vlně nezastavitelné euforie. S&P 500 překonal po dvou letech historické maximum a pokořil i psychologickou hranici 5000 bodů. Trhům po dlouhé době nediktuje směr měnová politika – tentokrát je žene nahoru entuziasmus okolo umělé inteligence. Je současná jízda udržitelná?

Burzám poskytly růstový impulz výsledky výrobců čipů. Ti často vydali velmi povzbudivé výhledy na další kvartály, které reflektují budování infrastruktury spojené s AI. Technologické giganty masivně poptávají čipy, což vyvolává naději, že věří v rychlou monetizaci umělé inteligence. Nicméně optimismus, který je v tuto chvíli zahrnut do cenovek akcií, je přehnaný. Dával by smysl pouze v momentě, pokud by se benefity spojené s AI podařilo sklízet takřka bezodkladně. Naproti tomu se začíná stále častěji objevovat názor, že AI nakonec nemusí vytvořit nový trh srovnatelný například s online reklamou nebo e-commerce.

Pokud tyto pochybnosti přetrvají a spektakulární úspěch se rychle nedostaví, začnou ochabovat investice do infrastruktury – což by poslalo akcie některých výrobců čipů dolů. I když se technologie ujme, zůstává otázkou, kdo se stane konečným vítězem. Doposud se dařilo Nvidii, která měla k dispozici dostatek výkonných čipů. Do budoucna si technologičtí obři mohou čipy vyvíjet sami.

Vzestup amerických akcií se odehrává na pozadí úrokového vystřízlivění. Trh si uvědomil, že se šestinásobného snížení sazeb (ve které investoři doufali v prosinci) letos nedočká. Nyní správci peněz sázejí na to, že se Fed vydá s úroky dolů v červnu a do konce roku zvládne tři, maximálně čtyři snížení.

Přísnější úroková choreografie by standardně spustila korekci. Tentokrát ji však přebil hype okolo AI. Z toho vyplývá, že akcie budou na jakékoliv zprávy ohledně pomalejší aplikace umělé inteligence extrémně citlivé. Na burzách se tak můžeme dočkat násilných pohybů. Našponované valuace si udrží jen ty firmy, které prokážou, že jim AI rychle pomůže ke strukturálnímu nárůstu profitů.