Kdybychom chtěli vyhlásit titul „Chytrá horákyně pravicové politiky“, patřil by mezi top kandidáty Martin Kuba. Jeho poslední vyjádření jsou tak obojaká, že na něj opravdu nikdo na pravici nemá. O co jihočeskému hejtmanovi za ODS jde?

Nejprve několik příkladů Kubovy obojakosti. První: Hejtman tvrdí, že nemá ambice vstupovat do celostátní politiky, ale zároveň premiéra Petra Fialu kritizuje, kde může – za mizerný marketing, za to, že ODS má pořád „jen“ třináct procent a tak dále. Druhý: Kuba se dušuje, že s Babišem by do koalice nešel, ale zároveň říká, že s programem „Antibabiš“ se dál fungovat nedá. Třetí: Kuba nechce do vedení ODS, ale zároveň kritizuje její stav, mluví o tom, jaká by ODS měla být a není. Divné, že?

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč se hejtman Kuba vyjadřuje kriticky k Fialovi a ODS?

Chce, nebo nechce do celostátní politiky?

Má v plánu převzít ODS a stát se premiérem?