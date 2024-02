Loni oslavil 50. narozeniny a jako jeden z mála vrcholných politiků se udržuje v možná ještě lepší fyzické kondici než před 20 lety, kdy s politikou začínal. „Pořídil jsem si domů nějaké náčiní a trenažér a dost mě to baví. Cvičím hlavně po večerech, a když pár dní vynechám, jsem nervózní,“ popisuje jihočeský hejtman Martin Kuba.

S podobnou vervou se někdejší záchranář a kdysi zastupující šéf ODS pustil v roce 2020 v době covidu i do krizové koordinace práce hejtmanů. Byl kritický k tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi z ANO a kritický umí být – jako jeden z mála v ODS – i k současnému ministerskému předsedovi Petru Fialovi a koalici Spolu. Od té doby je v ODS vnímán jako alternativa a možný lídr strany, kdyby Fiala se Spolu prohrál volby. On sám ale v rozhovoru pro HN tvrdí, že celostátní politika ho teď vůbec neláká. Silnými názory na ni se ale netají.

ODS teď čelí tlaku koaličních partnerů kvůli tomu, zda Česko má činit aktivní kroky k přijetí eura. Jak se k tomu z vašeho pohledu člověka, který kdysi ve vládě měl na starosti český obchod a průmysl, máme postavit?

Určitě je to téma, o kterém bychom měli diskutovat. Pro mě je ale nešťastný ten způsob, jak se to před eurovolbami snaží některé politické subjekty, které jsou součástí vlády, využít v PR kampani. Najednou dělají kroky, které jako by mají nasvítit, že oni se euru věnují víc. To byl třeba krok pana ministra (pro evropské záležitosti Martina) Dvořáka (STAN), který najednou naprosto nesmyslně ve třetím roce vládnutí jmenuje zmocněnce, aniž by to konzultoval s premiérem. Od pana Dvořáka to bylo úplně absurdní.

