Průzkumy jim dlouhodobě přisuzují dvouprocentní podporu. Lidovci proto před letošním sjezdem, na němž si mají zvolit nové vedení, hledají cestu z krize. Při tom se mezi nimi objevují obavy, že jestli strana něco neudělá, čeká ji podobný osud jako Křesťansko-demokratickou stranu.

Ta do české politiky v první polovině 90. let přivedla známé tváře, jako jsou současný šéf poslanců ODS Marek Benda nebo exministr financí či školství Ivan Pilip. Kvůli nízkým preferencím však byla nucená kandidovat do voleb opakovaně spolu s občanskými demokraty. Až se nakonec v roce 1996 přes odpor velké části členské základny s ODS i sloučila a zanikla.

Většina nespokojených tehdy přešla do větší KDU-ČSL. Skoro 30 let staré trauma křesťanskodemokratických politiků teď znovu ožívá. Opět jsou existenčně závislí na ODS, byť tentokrát v rámci širší koalice Spolu. Opět přemítají, jak dál.

HN měly příležitost účastnit se v úterý jedné takové interní schůze, na které se zástupci pětice jihočeských organizací KDU-ČSL setkali se senátorem a bývalým předsedou strany Jiřím Čunkem. Z emotivního sezení bylo jasně patrné, že byť strana „oficiálně“ do říjnového sjezdu stojí za předsedou Marianem Jurečkou, reálně už jeho vedení věří málokdo.

