Po vysmívaném videu z nákupů v Německu, které i sám premiér Petr Fiala (ODS) zpětně označil za chybu, teď vládní tým mění komunikaci. Namísto dalšího pokusu prezentovat ministerského předsedu jako lidového politika, který dělá totéž co obyčejní Češi, má Fiala opět dostat seriózní tvář. Že je to pro jeho tým důležité téma, ukazuje i nedělní vzpomínka premiéra na Václava Havla. Kromě změny strategie pak Fialův tým také uvažuje o nových tvářích.

„Samozřejmě si z toho videa nějaké poučení bereme. Pořád se musí přemýšlet o tom, co by se dalo v komunikaci zlepšit a jak k tomu konkrétně dojít. Ať už to bude změnou nějakého procesu nebo posílením kapacit na některých místech,“ naznačuje mluvčí vlády Václav Smolka možné personální změny v premiérově týmu.

