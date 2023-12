Dovolávat se slavných osobností, které jsou již po smrti, patří k osvědčenému arzenálu nejrůznějších vykuků. Dotyčná osobnost se nemůže bránit, a tak mohou kalkulovat s tím, že si pro sebe uzmou alespoň kousíček její autority, a tudíž nebudou ve finále vypadat tak zoufale. Aktuálně se zaměřili na Václava Havla.

Třeba taková „Společnost pro obranu svobody projevu“, která mává Havlem coby ospravedlněním pro matení veřejnosti skrze zveřejňování všemožných nesmyslů a dezinformací. Nebo – a to je samozřejmě horší – premiér Petr Fiala.

Jeho vláda láme rekordy v disciplíně „nedůvěra veřejnosti“, a tak na sociálních sítích připomněl šestadvacet let starý Havlův projev, ve kterém exprezident řekl, že společnost má blbou náladu. A Fiala si postěžoval, že už je to tady zas a že za blbou náladu 2.0 může celková negativita, pesimismus a nedůvěra. Plus profesorsky varoval, že „skepsí, naštváním a škarohlídstvím se ještě nikdy žádný problém nevyřešil“.

