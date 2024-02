Použití taktických jaderných zbraní ruskou armádou má hranice nastavené níže, než si dosud západní analytici mysleli. Odhalují to dokumenty, do nichž měli možnost nahlédnout reportéři deníku Financial Times.

Popisují cvičení ruských jaderných sil, které simulovalo konflikt s velkou mocností – v tomto případě s Čínou. Svazek dokumentů z let 2008 až 2014 obsahuje válečné scénáře a simulace v prezentaci pro důstojníky námořnictva, která jim ukazuje, kdy a jak jaderné zbraně použít.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V jakých případech má ruská armáda nařízeno použít taktické jaderné zbraně.

Jak hrozí Rusové jadernými zbraněmi ve válce na Ukrajině.

Co je to taktická jaderná zbraň.