Míra nervozity evropských politiků z toho, co udělá Donald Trump, pokud bude na podzim podruhé zvolen prezidentem USA, by se dala odhadnout z jedné věci, která tu nebyla desítky let: němečtí politici začali – opatrně – diskutovat o tom, zda a jak si má Evropa vytvořit vlastní jaderný deštník, pokud se do budoucna nebude možné spolehnout na ten americký. Pro německou i evropskou politiku je to neuvěřitelný mentální skok.

Odstartoval to minulý týden článkem v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung ministr financí Christian Lindner ze strany svobodných, který reagoval na slova Donalda Trumpa z předvolební kampaně o tom, že nechá Rusko si v Evropě dělat, co bude Putin chtít. Naznačil, že by Evropané měli diskutovat o tom, zda Francie a Velká Británie nejsou případně ochotny svůj jaderný arzenál rozšířit a pokrýt jím i zbytek Evropy.

