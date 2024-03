Ministerstvo práce dokončilo návrh zákona k reformě penzí. Upravuje růst důchodového věku podle doby dožití, minimální důchod ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívější penzi pro náročné profese. Týkat by se mohla zhruba 120 tisíc lidí, tedy všech pracovníků z takzvané čtvrté kategorie prací a části z kategorie třetí s prací s fyzickou zátěží, vibracemi, v chladu či teple. Podle počtu odpracovaných směn by mohli jít do důchodu až o pět let před důchodovým věkem. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zaměstnavatelé by měli za pracovníky v náročné profesi platit vyšší sociální odvody o pět procent. Sazba by se jim měla podle návrhu zvedat postupně od příštího roku do roku 2028. Pokud by člověk odpracoval v rizikovém prostředí 2200 směn – tedy asi deset let, mohl by jít do penze bez krácení částky o rok a čtvrt dřív. O dva a půl roku dřív na odpočinek by mohli jít lidé po odpracování 4400 směn, tedy asi 20 let v náročné profesi. Za každých dalších 74 směn by to pak mohlo být dřív o další měsíc.

Mezi rizikové faktory patří hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž, vibrace a pracovní poloha. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví. Resorty zdravotnictví a práce se shodly na čtyřech rizicích, která by měla hrát roli pro přiznání dřívější penze. Má to být fyzická zátěž, chlad, teplo a vibrace.

Vláda plánované reformní změny penzí představila loni 11. května. Návrh důchodové novely pak ministerstvo práce předložilo o půl roku později v polovině listopadu. Resorty a instituce mohly podávat připomínky. Dokončenou normu dostane Legislativní rada vlády a po ní kabinet. Podle plánu by sněmovna mohla rozhodnout do konce července, po ní by dostal normu ke schválení Senát a k podpisu prezident. Opozice má k zákonu výhrady.