Francouz Jean Quatremer patří mezi bruselské novinářské legendy. Je známý štiplavými komentáři, jeho blog o unijním zákulisí je insidery evropské politiky ostře sledovaný. Když se přestěhoval do Bruselu, měla EU dvanáct členů a to, co mnozí v roce 2004 považovali za šťastný návrat do Evropy, vidí úplně jinak. Proč? O tom mluví v rozhovoru pro HN. Zmiňuje v něm i to, jestli je podpora Ukrajiny ze strany Emmanuela Macrona, který v úterý přijíždí do Česka, trvalá.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Co Quatremera na Evropě i po těch letech stále zajímá?

Co byla největší změna, kterou Evropa prošla během jeho působení v Bruselu?

Jací jsou podle něj východoevropští politici?

Jaký je vztah Emmanuela Macrona k východoevropským zemím?