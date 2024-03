Zatímco posledních zhruba sto let jsme se starali o to, co z přírody zbylo, teď začneme velkou část krajiny přírodě vracet. Odborníci hovoří o přelomu, který je zakotven v Nařízení o obnově přírody, které před dvěma týdny přijal Evropský parlament a v dubnu by ho měla finálně schválit Rada EU. Přísnější opatření jsou podle ochránců přírody potřeba. Ukázalo se totiž, že národní parky a další chráněná území k zachování funkční přírody nestačí.

Z krajiny mizí hmyz, problematický je zejména úbytek opylovačů, a ptáci. Společně s klimatickou krizí zažívá krajina krizi biodiverzity. Ztrácí svou rozmanitost. Do značné míry za to může intenzivní způsob zemědělského a lesnického hospodaření či nakládání s vodou v krajině. Na zásadní změny, které má nová evropská legislativa přinést, už se Česko připravuje.

