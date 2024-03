Ohledně migrace Němci v posledních letech řeší především to, jak ji omezit. A jak ze země dostat ty běžence, kteří neuspěli s žádostí o azyl, a jsou tedy nikoliv skutečnými uprchlíky, ale ekonomickými migranty. Roste přitom podpora návrhu, aby Německo žádosti o ochranu neposuzovalo na svém území, ale mimo Evropu. V tom by se Němci chtěli inspirovat u Italů.

Německá centrální vláda by měla urychleně uzavřít dohody například se zeměmi v Africe, které by jí umožnily přemístit žadatele o azyl právě tam. Jednomyslně k tomu vyzvali představitelé vlád jednotlivých německých spolkových zemí. Po kancléři Olafu Scholzovi chtějí, aby jim výsledek představil do 20. června.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak by přesun migrantů mimo Evropu fungoval?

Jak se podařilo takovou dohodu uzavřít Itálii a kolika lidí se týká?

Kdo by se z táborů mimo Evropu do EU dostal?