Zhruba na sto milionů ročně vyjde státní rozpočet, když se vrací zdravotně postiženým DPH za nákup auta. Ministerstvo financí proto nyní navrhuje, aby handicapovaní už tuto vratku nedostávali. Má ji nahradit kompenzace, kterou by řešilo ministerstvo práce a sociálních věcí. To je ale proti. S případným zavedením nové dávky však hrozí, že by státní pokladna mohla přicházet o víc peněz než dosud.

Nová pravidla by mohla začít platit od roku 2027. Návrh změny je součástí novely zákona o DPH, kterou nyní ministerstvo financí poslalo k připomínkám dalším úřadům.

