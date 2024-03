Zástavba kolem české metropole se zahušťuje a pociťují to už i silničáři. Postavit za těchto podmínek novou komunikaci znamená čím dál větší boj o všechna povolení. Zatím poslední příklad: snaha rozšířit třicet let fungující východní část Pražského okruhu u Běchovic ze čtyř pruhů na šest.

Proti územnímu rozhodnutí přišlo na ministerstvo minimálně šest odvolání – od občanských sdružení i vlastníků okolních pozemků. Namítají systémové věci: že rozšíření přiláká do oblasti další auta a přinese zásahy do konkrétních práv občanů – třeba to, že na dotčeném pozemku po výkupu jeho části nepůjde postavit další rodinný dům.

„Je toho skutečně hodně. Postavit cokoli kolem Prahy je dneska čím dál obtížnější,“ řekl HN generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Okolí Prahy je totiž čím dál víc zahuštěné stavbami. Ještě v roce 2012 měly oba vnější okresy Praha-východ a Praha-západ dohromady asi 280 tisíc obyvatel, loni to bylo asi 357 tisíc. A nárůst je znát i dál od metropole.

