Když se Donald Tusk vrátil loni v prosinci do čela polské vlády, vypadalo to, že bude mít roky na práci „domácí úklid“ po osmi letech vlády konzervativní pravice. Polsko navíc čekají na jaře místní a evropské volby, v nichž Tuskova liberální koalice potřebuje potvrdit vítězství z loňských parlamentních voleb.

Jelikož se válka na sousední Ukrajině nevyvíjí dobře, donutilo to polského premiéra k tomu, aby nyní mnohem víc energie, než plánoval, investoval do budování pozice Polska v Evropě a do vztahu ke Spojeným státům americkým. Polsko se tak ve výsledku může stát zemí se silným vlivem v Evropě.

Co se dočtete dál Co znamenala návštěva polského prezidenta a premiéra v Bílém domě.

Jaká uskupení považuje Tusk za důležitá pro evropskou politiku.

Co může způsobit plánovaná výměna desítek velvyslanců.