Diamanty mají punc luxusu, ne každý je ovšem nositelem stejné kvality a hodnoty. Vladimír Kondratěnko z kanceláře Arete Diamond, která se na velkoobchodní prodej diamantů specializuje, říká, že nerad používá termín investiční diamant. Nejde podle něho říci, že by se veškeré diamanty daly označit jako investiční. Přesto by kámen, s výhledem zhodnocení, měl podle tohoto znalce splňovat určité parametry.

„Pojem investiční diamant nemám úplně rád, je to zavádějící, nekonkrétní a často zneužívaná formulace. V případě bílých neboli bezbarvých diamantů je ideální přiklonit se k standardní definici podle Martina Rapaporta, vydavatele Rapaport Diamond Reportu, podle kterého se řídí velkoobchodní ceny bezbarvých diamantů,“ říká český ověřený prodejce, jenž je členem belgické diamantové burzy Diamantclub van Antwerpen.

Spolehlivá definice

Rapaport za investiční diamanty vhodné pro dlouhodobé zhodnocení označuje takové, které mají hmotnost minimálně půl karátu a více. „Měly by navíc spadat do barevné škály D až H barvy, IF až VS2 čistoty, vždy mají mít certifikaci výhradně od GIA. Zároveň by měly být excelentně vybroušené, tedy v kategorii excellent v parametru brusu, polish i symetrii – takzvaně triple excellent, dále by neměly mít žádnou fluorescenci,“ radí Vladimír Kondratěnko.

„Setkávám se často s tím, že si klienti pořídí diamant, který prodejce označuje jako investiční a skvělý. Jenže často se stává, že diamant je nízké kvality anebo je velmi předražený. I když cena diamantů pak třeba o patnáct procent vzrostla, ukáže se bohužel, že dotyčný ho koupil za dvojnásobek tržní ceny,“ varuje odborník.

Žádné naše diamanty nejsou konfliktní, nepocházejí z Ruska.

Diamant se proto musí v první řadě, pokud se očekává nějaká potenciální návratnost, pořídit od prověřeného prodejce. Další věcí pak je, že by měl mít certifikát pouze od GIA. „Neseriózní prodejce totiž může nabízet diamant s alternativní certifikací, kde nezřídka bývá uvedeno výrazně lepší hodnocení, než jaké by na daný diamant vystavila GIA. V tom se skrývá další úskalí,“ upozorňuje Vladimír Kondratěnko. Ačkoliv ani diamant splňující tato kritéria nemusí nutně přinést zhodnocení, je především zárukou dobré likvidity.

Tradiční definice investičních diamantů se týká pouze bezbarvých diamantů, ty však v posledních letech cenově velmi kolísaly. „Pro investici lidem doporučuji, aby se zaměřili na vzácné a kvalitní přírodní barevné diamanty. Samozřejmě nejsou pro každého, protože jsou tyto diamanty dražší. Ale když se bavíme třeba o přírodním, sytě růžovém diamantu v dobré čistotě, takových je opravdu málo a jsou velmi vzácné. Z toho důvodu i jejich ceny šly v průběhu posledních let stále nahoru, zatímco ceny bílých diamantů se v některých kategoriích dokonce snižovaly,“ vysvětluje.

Diamanty bez škraloupu

Kancelář Arete Diamond, kterou Vladimír Kondratěnko založil, se zaměřuje mimo jiné i na etický a nekonfliktní původ diamantů, které nabízí.

„Od prvního března tohoto roku se zpřísnily sankce na ruské diamanty, které vyšly v platnost už počátkem roku 2022. Do USA ani zemí G7 a do EU se dnes nesmí vyvážet diamanty, které byly vytěžené nebo vyrobené v Rusku. Vlivné západní firmy však již začátkem roku 2022 zatlačily na asijské brusírny, že takové diamanty skutečně nechtějí odebírat. Z toho důvodu máme i my od března 2022 na dokumentech potvrzené, že žádné naše diamanty skutečně nejsou původem z Ruska,“ konstatuje ředitel společnosti.

Zároveň odmítá, že by do kategorie „konfliktní diamanty“ spadaly ty legitimně vytěžené v Africe. „Je to marketingově zneužívané téma lidmi, kteří prodávají jen laboratorní neboli lab‑grown diamanty. Ti razí heslo: Nevykořisťujte Afriku, kupte si lab‑grown diamanty. Jenže to nedává smysl, když je v Africe deset milionů lidí na těžbě těchto kamenů finančně závislých,“ dodává.

