Zakázat, nebo nezakázat? Sociální síť TikTok to má v USA nahnuté, sněmovna už odhlasovala zákon, který může vést k jejímu zákazu. Našel se ale silný spojenec – Donald Trump. Stejný Trump, který v době svého prezidentování podepsal výnos o zákazu TikToku kvůli národní bezpečnosti. Ve stejné linii pokračuje současný prezident Biden, jenže Trump mezitím otočil. Proč?

Vypadá to výhodně. TikTok má velkou podporu mladých voličů, které by jeho zákaz rozladil. Zároveň je tam majetkově zainteresovaný významný republikánský sponzor a také je to hlavní konkurent Facebooku, jehož šéfa Trump nesnáší. Američtí politici často hrají kartu národní bezpečnosti, když je to byznysově výhodné. Trump to ovšem umí i naopak – bezpečnost jde stranou, když „na TikToku je spousta lidí, kteří ho milují“. To nám jen připomíná, na co se připravit v dalších čtyřech letech, pokud vyhraje prezidentské volby. A šanci má podle průzkumů velkou, pokud tedy nečekaně nezasáhne do hry některý ze soudních sporů.

Zase nás čeká nevyzpytatelnost a změny směrů s maximálním důrazem na osobní cíle, preference a nálady. Už jsme měli možnost zjistit, že Donald Trump nesnáší Čínu, EU nebo Mexiko, bojuje s nezávislými médii, naopak se mu líbí silní lídři jako Putin nebo Orbán, respektive kdokoli, kdo mu šikovně zabrnká na ego. Nemá rád zelenou nebo woke politiku, naproti tomu podporuje tradiční energetiku a domácí průmysl.

Kauza TikTok ale bohužel ukazuje, že jsme se posunuli dál, a co jsme pochytili z minulého Trumpova volebního období, už nemusí platit. Pro finanční trhy to znamená nárůst nejistoty, na druhou stranu se ale mohou spolehnout na jednu věc: Trump je byznysmen, který dobře ví, co akciím pomáhá a škodí, a hraje za jejich růst. Ačkoli je těžko nakopne vzhůru skrze nízké daně jako minule, nebude činit kroky, které by americké (!) trhy poškodily. Horší je to s rolí lídra demokratického světa, neboť neslavná dohra minulých voleb ukázala, že demokracii úplně nemusí.