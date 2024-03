Počet investujících žen se zvyšuje. V porovnání s muži ale investují méně, protože čelí překážkám, jako jsou třeba nižší výdělky. I přesto jsou schopné dosáhnout vyššího zhodnocení než jejich mužské protějšky. To jim může v průběhu let přinést pěkné výdělky. Jakou strategii volí, že jsou úspěšnější? A jaké jejich chování by mohlo inspirovat všechny investory?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Stále větší podíl v nově založených portfoliích patří ženám.

Proč ženy tradičně investují méně než muži?

Jakého rozdílu dosahují výnosy těchto dvou skupin a jaké jsou pro to důvody?