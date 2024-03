Německo od 1. dubna částečně legalizuje užívání konopí pro rekreační účely. Po únorovém souhlasu Spolkového sněmu v pátek otevřely cestu k liberalizaci i německé regiony ve Spolkové radě. Jednání bylo ostře sledované, neboť spolkové země vedené konzervativní vládou chtěly legalizaci zablokovat. Dospělí lidé v Německu budou moci mít doma až 50 gramů konopí a pěstovat tři rostliny pro svou potřebu. Vznikat mohou i pěstitelské kluby.

„Pokud návrh zákona neodsouhlasíme, bude dnešek velkým dnem pro překupníky,“ varoval v projevu před hlasováním Spolkové rady německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Opoziční konzervativní unie CDU/CSU, která s legalizací nesouhlasí, chtěla návrh předat do takzvaného dohodovacího výboru, který ve sporných otázkách slouží k dojednávání kompromisu mezi Spolkovou radou a Spolkovým sněmem. Přesunutí návrhu do výboru by v podstatě znamenalo zablokování liberalizace. Saský konzervativní premiér Michael Kretschmer se netajil tím, že jeho záměrem je, aby se z výboru už návrh nikdy nedostal.

To, že Spolková rada dnes uvolnění přístupu ke konopí umožnila, je pro Lauterbacha velkým úspěchem. Ministr zdravotnictví odmítl výhrady konzervativců, podle kterých zákon povede k větší kriminalitě, k více nehodám pod vlivem marihuany a také k rozšířené konzumaci drog mezi mládeží. Lauterbach tvrdí, že liberalizaci bude doprovázet kampaň na ochranu mládeže a že díky legalizaci zanikne černý trh s konopím. Zájemci, kteří by si marihuanu stejně pořídili, budou mít nyní podle Lauterbacha možnost nákupu z kvalitních a bezpečných zdrojů.

Díky novému zákonu budou moci dospělí lidé v Německu u sebe beztrestně držet 25 gramů konopí, doma pak mohou mít uloženo celkem 50 gramů. K získání konopí budou moci pěstovat nejvýše tři rostliny.

Od července začnou fungovat pěstitelské kluby, které budou mít počet členů omezený na 500. Kluby budou sloužit jako výdejová místa pro své členy, kteří takto mohou měsíčně získat až 50 gramů.

V Německu je nyní stejně jako v Česku legální užívání konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou lékaři například pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.