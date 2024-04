Zhruba za deset let začnou první problémy. Takzvané Husákovy děti – tedy silná generace narozená na začátku 70. let – nastoupí do důchodu a mnozí z nich budou vyžadovat sociální péči, které je nedostatek už dnes. Z prognózy České asociace pojišťoven vyplývá, že v roce 2050 bude v Česku žít 1,1 milionu lidí odkázaných na pomoc jiných, ať už například kvůli invaliditě nebo stáří.

Stát proto od letoška nabízí zvýhodnění pojištění pro případ potřeby trvalé péče. Pojistné je nově možné odečíst z daňového základu, a to až do výše 48 tisíc korun ročně. To je celkový limit na odpočty pro všechny druhy státem podporovaného spoření nebo pojištění na stáří. Maximální částku tak může odečíst jen ten, kdo ve svém „portfoliu“ nemá také některý z těchto dalších produktů.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo nabízí daňově výhodné pojištění?

Proč pojišťovny na nový produkt nespěchají?

Jak bude vypadat pojistné plnění?

Co by měly pojišťovny v budoucnu nabízet?