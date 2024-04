Zhruba před rokem odstartoval poslední trend oslabování koruny proti euru. Pohyb kurzu souvisel především s tím, že benefit pro tuzemskou měnu ve formě vyššího úročení korunových aktiv proti eurovým postupně slábnul. V první fázi kvůli zvyšování sazeb ECB, později v návaznosti na pokles sazeb ČNB. Na konci února kurz vrcholil na 25,5 a po mírné korekci od té doby kolísá kolem hladiny 25,3. Dostane koruna v dohledné době impulz vydat se tím či oním směrem nebo opět převáží kurzová letargie z posledních týdnů?

Tuto otázku si jistě kladou Češi chystající se nakoupit eura před letní dovolenou v zahraničí. Turisty možná potěšíme názorem, že prostor k citelnějšímu oslabení koruny vidíme jako omezený. Snižování úrokových sazeb ČNB nadále tempem o půl procentního bodu v dalších měsících by korunu zatížit nemělo. S ním trhy už počítají a počítáme s ním i my.

Koruna by mohla ztratit na hodnotě v případě, že ČNB přeřadí na vyšší rychlost, třeba na tempo poklesu sazeb o 0,75 procentního bodu. My riziko spatřujeme spíš v opačném směru. V ekonomice začnou domácnosti díky poklesu inflace zvyšovat své výdaje, což ovšem inflační tlaky opět povzbudí. ČNB podle nás zareaguje zpomalením uvolňování politiky, tedy na redukci sazeb o 0,25 bodu. K tomu pravděpodobně dojde od srpna.

Už s předstihem několika měsíců by se tento nový pohled na vývoj úroků v druhé polovině roku mohl začít promítat do očekávání trhů, mimo jiné i do posílení koruny. Do karet můžou hrát domácí měně i vyhlídky na blízké spuštění cyklu snižování sazeb v eurozóně. To by jí mělo i nadále zajišťovat výhodu vyššího úročení oproti eurovým instrumentům.

Pro nejbližší měsíce tedy počítáme se zpevněním koruny proti euru, ale jen velmi omezeným. Trvalejší pokles kurzu pod hladinu 25 korun za euro nevidíme jako pravděpodobný. Jaké doporučení z toho plyne pro českého turistu? Za prvé, s nákupem eur nespěchat. A za druhé, využít případného poklesu kurzu, který může být jen přechodný.