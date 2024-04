Milan Dostalík je v čele nábytkářské firmy TON z Bystřice pod Hostýnem už od roku 2010. Tradiční firmu z dob rakouského císařství nyní oživuje rozsáhlým rebrandingem, aby jí neujel vlak. Z loga firmy zmizela klasická židle číslo 14, kterou zakladatel výrobny Michael Thonet navrhl už v roce 1859, a místo ní nastupuje jako ústřední motiv kruh. Ten má symbolizovat to, co je firma TON zač.

V Česku i za jeho hranicemi je totiž známá pro techniku ohýbání dřeva. Kruh má symbolizovat i rodinnou firmu a udržitelnost. Právě na opravy stávajících židlí, které jsou mezi lidmi v oběhu desítky let, se chce Dostalík zaměřit. Vidí v repasích velký byznysový potenciál.

Poslední roky ale byly pro firmu jako na houpačce. Firma si v poslední době zvykla na tržby, které v některých letech výrazně přesáhly 800 milionů korun. Loni se jí ale v meziročním porovnání podle Dostalíka propadly o zhruba 200 milionů na asi 650 milionů korun. Zároveň se jí ale také tenčí zisky. Zatímco ještě v roce 2021 vydělala přes 42 milionů korun, další rok to byly už jen hubené čtyři miliony. V mírném zisku byla firma i loni. Podařilo se jí tak nepropadnout se do ztráty. „Od covidu je kolem našeho byznysu velká rozkolísanost a nejistota. Je to nahoru a dolů,“ potvrzuje hned na úvod rozhovoru Dostalík.

Nyní jste na horské dráze nahoře, nebo dole?

Myslím, že se hrabeme z úplného dna nahoru a vidíme, jak na konci tunelu svítí slunce. Často jsme se ale dostávali do velké tmy, kdy nám nefungovala prodejní schémata, která vycházela dříve. Mělo to různé důvody, v současnosti drží trh dole vysoké úrokové sazby. Proto všechny projekty, které klienti musí nějak financovat, se neustále odsouvaly v čase. A odsouvají se i nyní a bohužel často na neurčito.

