Odrazit se v debatě o změně klimatu od aktuálního počasí je začátečnická chyba, kterou ovšem dělají obě strany sporu až příliš často. Stačí, aby v třeba v únoru jeden týden opravdu přituhlo, a hned se ozve: „Tak kde je to vaše globální oteplování?“ Přičemž „klimaskeptikovi“ je celkem jedno, že zmíněný měsíc a i celá zima byla teplotně vysoce nad dlouhodobým průměrem. Stejně tak například efektní záběry obřích lesních požárů automaticky posilují přesvědčení, že je to projev globálních změn vyvolaných lidskou činností, a to bez ohledu na to, že celková zasažená plocha se nemusí vymykat běžným poměrům. Stačí, když jsou požáry náležitě mediálně pokryty.

Aktuální vlna letních teplot, které přitom přišly na samém začátku kalendářního jara, je sice výjimečná, ale ani nebývalé extrémy nejsou samy o sobě ještě jednoznačným důkazem o změně klimatu. Ovšem v kombinaci s dlouhodobými trendy vytvářejí pozoruhodnou kulisu pro debatu, v níž kandidáti do europarlamentu hledají způsob, jak se vymezit proti strašáku jménem Green Deal.

