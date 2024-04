S trochou nadsázky by se dalo říct, že v ODS působí tak trochu jako zjevení. Vystupuje s tématy, která jsou pro mnohé její kolegy přinejmenším zbytečná, a navíc je to žena. To je ve vyšších patrech této partaje spíše výjimka. Už před dvěma lety se ozývaly hlasy, že by právě proto měla být ve vedení strany, tehdy se zdráhala.

Dnes už se do boje o místopředsednický post pustila a podle všeho má velkou šanci uspět. Za sebou má silné stranické tváře jako šéfa Senátu Miloše Vystrčila nebo politického matadora Marka Bendu. Proti ní se staví křídlo europoslance Jana Zahradila. „Musíme obsáhnout všechna podstatná témata a žádné důležité nepřehlížet. Musíme dělat politiku pro všechny, ne se kousnout na jedné ideologii,“ říká Decroix v rozhovoru s HN.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč chce být místopředsedkyní v ODS.

Co chce straně přinést.

A proč tak dlouho váhala, než se rozhodla kandidovat.