Ještě před třemi lety byl Jaroslav Novák z Prahy po celodenním stříhání živého plotu u svého pozemku strhaný. V rukou tahal staré osmikilové motorové nůžky na živý plot. Lil do nich benzin a olej. Zplodiny mu smrděly pod nosem a zařízení bylo tak hlučné, že musel nosit sluchátka, aby mu pak po zbytek dne nehučelo v uších. „Upřímně, stříhání toho plotu jsem nesnášel. Bylo to utrpení,“ vzpomíná Novák. Pak si pořídil aku nůžky na baterie. „Nejdřív jsem tomu moc nevěřil, ale jsem dost spokojený. Nesmrdí to, nehlučí to a váží to jen polovinu toho, co předchozí nůžky,“ popisuje Novák. Nevadí mu ani půlhodinová výdrž baterie. Koupil si dvě. Čas během dobíjení si vyplní jinou činností. „Většinou sbírám a odnáším to, co jsem nastříhal,“ dodává.

Zahrádkářů jako on je čím dál víc. Prodeje aku techniky výrazně rostou. „Přičemž letošní nárůst je opravdu pozoruhodný. V průběhu prvního čtvrtletí dosáhl téměř trojnásobku ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce,“ říká například Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak roste zájem o aku zahradní techniku.

Který výrobce už úplně skončil s benzinovou technikou.

Co od zahradní aku techniky odrazuje profesionály.