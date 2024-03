Skála na levém břehu vodní nádrže Orlíku, v lokalitě nazývané Vinice, normálně není ničím moc zajímavá. Teď si ale získala pozornost i samotného ministra. Uvnitř ní by totiž mohla vzniknout za desítky miliard korun přečerpávací vodní elektrárna, jedna z mála v Česku.

„Tudy bychom razili potrubí. Byly by to dvě roury o průměru 4,5 metru. V této skále by byla podzemní část elektrárny se čtyřmi turbínami, každá o výkonu 110 megawattů,“ ukazuje na skálu Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy. Odtud by se trubky táhly na tři kilometry vzdálený vrchol kopce Pteč, kde by se vystavěla velká vodní nádrž.

Skalní masiv omývaný vodou z Orlíku, z nějž by se voda do kopce čerpala a procházela jím i zpět, je teď do velké míry obnažený. Kvůli stavebním pracím na bezpečnostním přelivu hráze je hladina v nádrži o více než 6,5 metru níž, než je běžné.

Lokalita Vinice, která je několik kilometrů proti proudu od samotné přehrady, je jedno z šesti míst, jež ministerstvo životního prostředí vytipovalo pro stavbu nové přečerpávací vodní elektrárny. Ty má v současné době Česko jen tři.

