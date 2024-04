Konvenční válku budoucnosti nerozhodne malý počet drahých a vysoce moderních zbraní, ale velký počet menších, také moderních, ale mnohem levnějších zbraní. Tohle předpověděl ve své knize The Kill Chain před čtyřmi lety Christopher Brose, bývalý poradce amerického senátora Johna McCaina. A pokud tu knihu někdo četl a teď sleduje, co se děje na ukrajinském nebo blízkovýchodním bojišti, tak mu musí dát za pravdu. A musí se zároveň zamyslet nad tím, co všechno dělá západní obranný průmysl a politici špatně.

Brose dnes pracuje pro kalifornský start-up Anduril, který vyvíjí a už prodává zbraně nejnovější generace, jako jsou vzdušné nebo podvodní drony, jejichž řízení je postaveno na umělé inteligenci. Do budoucna by tak mělo umožnit například úspěšný swarming, tedy použití hejna dronů, které kromě jiného mohou vyčerpat klasicky postavenou protivzdušnou obranu a umožnit útok mnohem účinnějšími raketami. Přesně tohle v primitivnější formě, ale v obřím měřítku totiž předvedl Írán při svém víkendovém útoku na Izrael. A modelem byly podobné ruské útoky na ukrajinská města.

