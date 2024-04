Írán vyslal v noci na neděli více než tři stovky dronů a raket proti izraelskému území. Píše to web The Times of Israel s odkazem na vojáky, kteří sestřelili 99 procent z nich. Útok má zřejmě jednu oběť: těžké zranění utrpěla sedmiletá dívka z arabské beduínské komunity na jihu země. Židovský stát i další země regionu už ráno otevřely vzdušný prostor pro civilní lety. HN přinášejí odpovědi na některé základní otázky, které se v souvislosti s útokem nabízejí.

Co přesně se stalo?

Írán zaútočil na Izrael přímo ze svého území, což je novinka, která může do budoucna vážně zkomplikovat situaci v regionu. Podle listu The New York Times většina dronů i raket opravdu vzlétla z Íránu, i když některé startovaly i z Iráku a Jemenu, kde operují proíránští bojovníci. O útoku Teherán informoval svět s předstihem a podle všeho o něm skrze prostředníky dal vědět i Spojeným státům, které prý ujistil o tom, že nechce větší eskalaci v regionu. Noční operace je odvetou za útok 1. dubna, během kterého s největší pravděpodobností izraelští letci zničili íránský konzulát v Damašku, kde probíhala schůzka íránských stratégů a arabských militantů.

