Podnikatel Imed Jeddai, většinový majitel jedné z největších domácích cestovních kanceláří Blue Style, rozhovory moc často nedává. Ve svém prvním rozhovoru pro HN popisuje, co je důvodem, že lidé i v době dvouciferné inflace rekordně utráceli za dovolené. A co hodlá udělat s nejvyšším ziskem ve více než pětadvacetileté historii firmy, která loni vypravila do ciziny 450 tisíc turistů.

Blue Style, aby oslovila co nejvíce klientů, stále více sází na umělou inteligenci. „Hodně investujeme do AI technologií, které nám v tomto výrazně pomáhají. Cílem je zpracovávat klientská data tak, abychom mohli nabízet produkty co nejvíce šité na míru zákazníkům,“ říká byznysmen.

Imed Jeddai se rovněž se vyjadřuje ke kritice, která se na firmu snesla v době covidu kvůli zrušení zájezdů a vystavování voucherů.

Poslední více než rok bylo jedním z primárních témat stěhování celé firmy. V rámci Karlína jste se přesunuli v podstatě přes ulici z Danube House do Amazon Court. Proč jste se stěhovali?

Ten maraton je naštěstí za námi. Zabralo nám to 14 měsíců a práce bylo strašně moc: od plánování se stěhováky až po jednání s architekty. Jde o druhý největší krok v historii Blue Style, tím prvním byl přesun z Jindřišské ulice do Danube House před osmnácti lety. Důvodem nynějšího stěhování bylo, že jsme se růstem v posledních letech do bývalých prostor už prostě nevešli. Částečně jsme museli firmu rozdělovat na několik částí a v baráku se střídat, což je nekomfortní, jsme zvyklí pracovat pohromadě jako rodina.

