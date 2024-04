Do pražských kanceláří se od loňského září do letošního února navrátilo nejvíce zaměstnanců ze všech hlavních evropských měst. Průměrná fyzická obsazenost kanceláří v Praze, tedy reálný počet zaměstnanců na pracovišti, se oproti září zvýšila o pět procentních bodů a meziročně o zhruba tři body, a v únoru tak činila 57 procent. Vyplývá to z analýzy dat realitně‑poradenské společnosti Savills.

Podobný nárůst ze sledovaných měst zaznamenal například také Dublin, kde se fyzická obsazenost zvýšila ze 48 procent v září na 52 procent.

Neznamená to ale, že by v Praze i přes nejvyšší nárůst chodilo do kanceláří nejvíce lidí. V Madridu obsazenost činila 68 a v Londýně 61 procent. Vyšší obsazenost je i v Paříži, kde přitom oproti září klesla o tři procentní body na 59 procent. Podle Savills stabilizace obsazenosti kanceláří na úrovni okolo 60 procent v celé Evropě naznačuje, že firmy i zaměstnanci nacházejí rovnováhu mezi prací v kanceláři a prací z domova.

Analytici ze Savills také zkoumali, ve kterých dnech lidé chodí do práce. V Praze vede úterý, kdy jsou kanceláře plné ze 62 procent. Naopak nejméně lidí dochází do práce v pátek, kdy fyzická obsazenost nečiní ani polovinu. „Úterní vysoká obsazenost svědčí o preferenci zaměstnanců začít pracovní týden v kanceláři, zatímco nižší páteční čísla ukazují na rostoucí trend flexibilní práce,“ řekl Pavel Novák, vedoucí oddělení kanceláří v Savills.

Meziročně úterní docházka do kanceláří se v Česku zvýšila o pět procentních bodů. O nižší jednotky bodů se navýšil také počet zaměstnanců v kancelářích v ostatních dnech v týdnu, kromě pátku, kde byl pokles o čtyři procentní body.

Z průzkumu Colliers vyplývá, že se začátkem roku začal růst počet firem vyžadujících intenzivnější docházku do kanceláře. Takzvaný hybridní model, tedy možnost částečně pracovat z domova, většinou firmy nastavují v poměru tři dny v kanceláři a dva dny na takzvaném home officu. Podle Colliers sedmkrát více uchazečů o zaměstnání volí právě práci, kde je hybridní model nastavený a kde není vyžadovaná každodenní přítomnost na pracovišti.