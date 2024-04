Řidiči nákladních aut mají posledních pár dnů, kdy mohou na hlavní části dálnice D1 legálně vjíždět do levého pruhu. Silničáři už vyřídili všechny formality a příslušné dopravní značky se začnou mezi Mirošovicemi a Brnem instalovat zřejmě už na konci tohoto týdne. HN to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Nákladní auta budou smět předjíždět jen tam, kde je stoupací pruh.

„Teď podepisujeme smlouvu s dodavatelem dopravního značení, do konce dubna chceme naplno začít s osazováním tak, aby to bylo hotové do konce května,“ řekl HN Mátl.

Navíc se už resort dopravy domluvil s policií na rozšíření zákazu na další dálnice. HN mají materiál k dispozici a zahrnuje zřejmě více úseků, než se původně předpokládalo.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Se kterými dalšími úseky plán silničářů počítá.

A smíří se s tím sdružení dopravců?