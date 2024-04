Firma Conteg Group vlastněná otcem a dvěma syny vyrábí v Pelhřimově zejména skříně pro datové servery. Dodávala je dokonce do centrály NATO v Bruselu. V průběhu let ale skočila i do jiných oborů – do restaurací dodává vitríny a vinotéky. Největší potenciál ale v současnosti vidí v samoobslužných boxech. Těch už nyní má přes tři stovky, provozuje je pod značkou OX Point. Skupina Conteg, která loni utržila 1,75 miliardy a její zisk EBITDA činil 144 milionů korun, má v plánu v této oblasti výrazně růst.

„Boxy už dnes umí a do budoucna budou umět podstatně víc věcí,“ říká v rozhovoru pro HN předseda představenstva Vít Voláček, který se svým otcem v roce 1998 firmu založil.

Vedle toho, že boxy se čím dál víc budou využívat i k dalším úkonům než jen vyzvednutí balíčku, bude podle Voláčka větší odpor proti tomu, „že vedle sebe budou stát na ulici tři různé krabice“. Bude tak větší tlak je dostat dovnitř budov. „My v tomto směru finalizujeme vývoj boxů do bytových domů, které mohou nahradit běžné poštovní schránky,“ říká.

Mimochodem, podobný vývoj předpovídal v před půl rokem v rozhovoru pro HN také šéf PPL.

Jaký byl loňský rok v kontextu několika předchozích let?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Z jakého oboru má společnost Conteg nejvíce zakázek.

Jaký vidí potenciál v samoobslužných boxech a kde všude mohou najít využití.

Jak poptávku po příslušenství pro datová centra ovlivňuje geopolitika i nástup umělé inteligence.