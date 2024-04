Vstup do Evropské unie byl společně se vstupem do Severoatlantické aliance tou nejlepší věcí, která se Čechům stala od listopadové revoluce. Myslí si to i Andrej Babiš, nedávno to napsal na síti X. Takže: přestaňme s připomínáním toho, jak je pro nás členství v EU výhodné a skvělé a co všechno bychom ztratili, kdybychom v ní nebyli. Sice je to naprostá pravda. Ale 20 let po vstupu do unie bychom se už měli konečně posunout dál. A to proto, že za posledních zhruba 15 let se svět proměnil obřím způsobem, přičemž to rozhodně nebylo k našemu prospěchu. Je na čase, abychom přestali bojovat iracionální bitvy a zamysleli se nad budoucností.

My Češi neustále řešíme, jestli v EU být, nebo jestli by náhodou nebyl na místě czexit. Je to úplně stupidní debata. Nesedněme na lep bezmozkům, kteří tvrdí, že by Česko mělo ze sedmadvacítky vystoupit, vůbec tuhle diskusi neveďme. Věnujme se úplně jiné debatě, zato se vší silou.

Začněme konečně na plnou pusu a hrdě říkat, že EU jsme (také) my. A pojďme tedy spolu s ostatními zeměmi přicházet s návrhy, jak by se měla měnit a vyvíjet. Od absurdní debaty, zda v unii být, či ne, se tedy posuňme k tomu, jakou unii bychom chtěli.

