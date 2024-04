Jak mladším ročníkům přiblížit absurditu, ale zároveň tupý útlak, který se v naší zemi odehrával za takzvané normalizace po roce 1968? Třeba prostřednictvím příběhu, který potkal historika Roberta Kvačka. Ten v osmdesátých letech do deníku Svobodné slovo psával pravidelné sloupky o minulosti. Jednou kvůli tomu deník dostal pokutu, rozhodl o ní sám Ústřední výbor Komunistické strany Československa.

Co se stalo? Kvaček psal o Anthonym Edenovi, britském ministru zahraničí. Označil ho za nejlépe oblékaného muže Evropy třicátých let. „Nejlépe oblékaným mužem Evropy třicátých let byl přece Stalin,“ vzkázali soudruzi z vedení KSČ, když odůvodňovali zmíněnou pokutu.

