Mnohamiliardová rekonstrukce stanice metra C Holešovice a rozvoj přilehlého okolí měly být vzorovým příkladem spolupráce města se soukromými investory. Praze v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) se během minulého volebního období podařilo domluvit společný podnik pod názvem Nové Holešovice, do něhož by hlavní město vložilo pozemky a investoři – Karlín Group Serge Borensteina a CPI Property Group Radovana Vítka – zase peníze. Developeři by také zajistili přeměnu lokality.

Hřib nyní – v roli náměstka pro dopravu – usiluje naopak o to, aby se společný podnik zrušil. A to kvůli údajnému podezření z korupce. Na pondělním jednání radních hlavního města ale s návrhem, aby Praha spolupráci ukončila, neuspěl. Kromě čtyř pirátů a Jiřího Pospíšila (Spolu pro Prahu za TOP 09) hlasoval zbytek koalice proti – tedy zbylí zástupci Spolu pro Prahu a STAN. Městská rada má 11 členů.

