Realitní trh upírá svůj zrak k šestému červnu letošního roku, neboť právě v ten den by měl začít proces snižování úrokových sazeb v eurozóně. Nemovitostní fondy se nejčastěji financují v eurech, a tak by pokles úroků měl pomoci otočit trend z minulých čtvrtletí, kdy výkonnost fondů klesala. Vysoké sazby prodražovaly fondům financování a tlačily na přecenění hodnoty nemovitostí v jejich portfoliích směrem dolů. To se má změnit.

Podle Jiřího Hrbáčka, místopředsedy představenstva realitního fondu Wood & Company, by už na konci roku k dalšímu přecenění směrem dolů dojít nemělo, naopak lze očekávat impulz opačným směrem. Kromě stabilizace cen nemovitostí by podle účastníků debaty HN měl pomáhat také růst nájmů. „Za poslední dva roky jsme zvýšili nájmy v některých regionech o více než polovinu a postupně to budeme reflektovat při dalších jednáních,“ říká Tomáš Hanáček, head of business development z Accolade.

