Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo analýzu resortu a koncepci, tedy to, co je nutné udělat v dalších letech. Analýza v podstatě říká, že při současném vývoji demografie je stávající systém neudržitelný. Silné ročníky sester a lékařů budou odcházet do penze, rychlý nárůst počtu seniorů bude vyžadovat vyšší nároky na všechny typy lékařské péče, přičemž některé obory budou vytíženy víc než jiné.

Řešením má být výrazné zvýšení efektivity ve zdravotnictví, důraz na prevenci, podpora páteřních nemocnic či zaměření na potřeby pacientů. Pojišťovny mají mít větší odpovědnost za dostupnost péče, kam má patřit i sledování čekacích lhůt.

