Česko bez uhelných zdrojů, do toho v obou jaderných elektrárnách odstávka na jednom z bloků a zároveň částečné přerušení dodávek elektřiny z Německa. Tak lze zhruba popsat pomyslné „worst case scenario“, tedy nejhorší možný scénář, který může podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) v české energetice nastat. Síkela s touto i s dalšími hypotetickými možnostmi vývoje v úterý seznámil premiéra Petra Fialu (ODS) a další zástupce vládní koalice. Scénáře mají sloužit jako východiska pro plán, jak zajistit Česku dostatek elektřiny poté, co se uhelné elektrárny kvůli nerentabilitě začnou odstavovat. To může nastat už příští rok.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč se uhelné zdroje přestávají vyplácet a kdy podle očekávaní skončí.

Jak to chce řešit ministr Síkela a jak poslanci.

Jak moc je výroba elektřiny z uhlí pro Česko opravdu důležitá.

Co si ministr myslí o Pavlu Tykačovi.