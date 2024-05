Italové skupují dluhopisy své vlády jako o život. Jejich peníze byly jedním z důležitých faktorů, které pomohly stlačit výnosy italských dluhopisů tak blízko k německým, že to od začátku evropské dluhové krize na přelomu první a druhé dekády nemá obdoby. Nyní italský stát investorům za peníze poskytnuté na 10 let nabízí jen o 1,4 procentního bodu vyšší úrok, než kolik musí dát na úroky Němci. A to při ohromných deficitech vlády v Římě a bez „dopingu“ v podobě nákupů dluhopisů ze strany Evropské centrální banky.

Italové v tom samozřejmě nejsou sami, v Evropě se o peníze drobných střadatelů ucházejí například ministerstva financí ve Velké Británii, Belgii, Slovinsku i dalších zemích. Zato v Česku jsou dluhopisy cílené na obyčejné střadatele v klatbě.

